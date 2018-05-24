Стало известно меню официального обеда Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Президентам России и Франции Владимиру Путину и Эмануэлю Макрону во время официального обеда подадут блины с черной икрой, холодный борщ, стейк из осетрины и краснодарское вино.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры Путина и Макрона пройдут в четверг в формате официального обеда.

Меню, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, включает блины с черной икрой, закуску из краба, холодный борщ с козьим сыром, яблоко в карамели. На горячее гостям предложат выбор из двух блюд: стейк из осетрины с фенхелем или оленину с артишоком. Десертом для членов делегаций станет шоколадный торт.

Ознакомились с меню официального обеда Макрона и Путина: осетрина, чёрная икра, вина краснодарского края pic.twitter.com/dOqSCFCHFx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 мая 2018 г.

В качестве напитков участникам официального обеда предложат мерло и шардоне из виноделен Краснодарского края, год урожая — 2014.