Эксперт назвал главную задачу Рогозина на посту главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Создание космического холдинга, который по размерам своего бизнеса сможет на равных конкурировать с западными лидерами в сфере ОПК и космонавтики, станет главной задачей Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
"Наступает новый этап реформирования Роскосмоса и российского ОПК в целом. Первые этапы реформы пройдены и сегодня, на мой взгляд, на повестке должно быть решение двух основных задач: укрупнение масштабов — создание холдингов, которые по размерам своего бизнеса смогут на равных конкурировать с западными лидерами в сфере ОПК и космонавтики, годовые обороты которых — это десятки миллиардов долларов. Второе — это снятие оставшихся еще с советских времен отраслевых и корпоративных барьеров для перетока технологий и компетенций, что особенно актуально сегодня, когда в военной сфере происходит переход и к новому технологическому укладу, и к новым видам оружия", — сказал он.
"Главный риск тут собственно создание такой объединенной структуры, которая бы не стала рыхлой, слабоуправляемой и раздираемой внутренними противоречиями, а эффективной и способной решать указанные задачи. Безусловно, это серьезный управленческий вызов", — полагает Ионин.
Эксперт считает, что новая структура космической отрасли объективно будет кренится в сторону выпуска военной продукции.
"Поэтому актуальным становится опора в развитии отечественной космонавтики на частные компании, всемерная поддержка их проектов, в первую очередь, технологиями, а в будущем — государственным заказом, включая самые амбициозные. А мы знаем, что такие проекты уже есть — в частности, амбициозного и на длительную перспективу проекта орбитального космодрома, предложенного компанией S7", — заключил Ионин.