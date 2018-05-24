Эксперт назвал главную задачу Рогозина на посту главы "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Создание космического холдинга, который по размерам своего бизнеса сможет на равных конкурировать с западными лидерами в сфере ОПК и космонавтики, станет главной задачей Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию Роскосмос, тот в свою очередь пообещал оправдать доверие. Российский лидер также заявил о необходимости посмотреть на укрепление команды корпорации.

"Наступает новый этап реформирования Роскосмоса и российского ОПК в целом. Первые этапы реформы пройдены и сегодня, на мой взгляд, на повестке должно быть решение двух основных задач: укрупнение масштабов — создание холдингов, которые по размерам своего бизнеса смогут на равных конкурировать с западными лидерами в сфере ОПК и космонавтики, годовые обороты которых — это десятки миллиардов долларов. Второе — это снятие оставшихся еще с советских времен отраслевых и корпоративных барьеров для перетока технологий и компетенций, что особенно актуально сегодня, когда в военной сфере происходит переход и к новому технологическому укладу, и к новым видам оружия", — сказал он.

По словам эксперта, это все не самоцель, а необходимые условия для обеспечения обороноспособности нашей страны, конкурентоспособности на мировом рынке и диверсификации производства.

"Главный риск тут собственно создание такой объединенной структуры, которая бы не стала рыхлой, слабоуправляемой и раздираемой внутренними противоречиями, а эффективной и способной решать указанные задачи. Безусловно, это серьезный управленческий вызов", — полагает Ионин.

Эксперт считает, что новая структура космической отрасли объективно будет кренится в сторону выпуска военной продукции.

"Поэтому актуальным становится опора в развитии отечественной космонавтики на частные компании, всемерная поддержка их проектов, в первую очередь, технологиями, а в будущем — государственным заказом, включая самые амбициозные. А мы знаем, что такие проекты уже есть — в частности, амбициозного и на длительную перспективу проекта орбитального космодрома, предложенного компанией S7", — заключил Ионин.