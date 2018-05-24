Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"

"Роскосмос" выступит скорее куратором этих предприятий, во всяком случае на первом этапе", — пояснил источник.

Дмитрий Рогозин был заместителем главы правительства последние семь лет. Также он председатель коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий.

Курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомный и ракетно-космический и другие сектора промышленности, а также строительство космодрома Восточный.

"Роскосмос" — госкорпорация, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает кабмин. С 2015 года им является Игорь Комаров.