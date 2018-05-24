Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос".
"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", — ответил бывший вице-премьер.
Ранее о том, что такое назначение возможно, РИА Новости сообщили несколько источников в ракетно-космической отрасли. Уточнялось, что Игорь Комаров с этого поста может перейти на работу в "Ростех".
"Роскосмос" выступит скорее куратором этих предприятий, во всяком случае на первом этапе", — пояснил источник.
Дмитрий Рогозин был заместителем главы правительства последние семь лет. Также он председатель коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий.
"Роскосмос" — госкорпорация, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает кабмин. С 2015 года им является Игорь Комаров.