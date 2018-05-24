МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил создать в нижней палате парламента отдельный комитет по вопросам ОДКБ.

"Я считаю, что нам целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменения в регламент Госдумы о создании отдельного комитета по ОДКБ и возможности состоять депутатам Госдумы в двух комитетах, если вторым комитетом является комитет по ОДКБ", — заявил Шерин на пленарном заседании в четверг.

Отвечая на предложение Шерина, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (ЕР) заявил, что считает создание дополнительного комитета по ОДКБ "неразумным", так как вопросами из этой сферы занимается думский комитет по делам СНГ.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.