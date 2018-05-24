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Политика

Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене

13:3924.05.2018
(обновлено: 13:44 24.05.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и связанные с ним изменения в законодательство.

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Базовый документ определяет правовой статус финансового омбудсмена, который будет рассматривать обращения потребителей об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям. При этом устанавливается порядок досудебного урегулирования споров между финансовыми организациями и их клиентами, а также правовые основы взаимодействия финансового омбудсмена с ними.

"Принятие закона поможет гражданам решать в досудебном порядке те проблемы, которые у них возникают, когда они обращаются, в силу необходимости, за кредитами или попадают в спорную ситуацию, связанную, в том числе со страхованием", — заявил журналистам зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта. При этом он отметил, что принятию закона "препятствовали очень серьезные силы финансового рынка".

"Четыре года прошло с момента принятия его в первом чтении. Нужно было убедить, в том числе участников финансового рынка, в том, что этот закон поможет не только гражданам в решении их проблем, но и снизит издержки в спорах, разгрузит суды от мелких дел и избавит рынок от профессиональных псевдозащитников, которые за последнее время создали масштабный и прибыльный бизнес", — пояснил депутат.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Согласно принятому закону, совет директоров Банка России будет назначать сроком на 5 лет главного финансового уполномоченного по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ, а финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг — по предложению главного финансового омбудсмена. Причем одно и то же лицо не может занимать пост омбудсмена более трех раз подряд.

Обеспечение деятельности финансового уполномоченного будет осуществлять учрежденная ЦБ в форме автономной некоммерческой организацией служба. Для финансирования деятельности финансового омбудсмена предусматривается специальный фонд, формируемый за счет взносов Банка России и взносов финорганизаций.

В фонд также будут поступать доходы службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного от размещения и инвестирования средств на финрынке, плата за рассмотрение обращений третьих лиц, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации, другие не запрещенные законодательством РФ поступления.

Рассмотрение обращений

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© AP Photo / Pavel Golovkin
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Омбудсмен будет рассматривать обращения потребителей, если размер их требований о взыскании денежных сумм не превышает 500 тысяч рублей, либо если требования вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения по ОСАГО, и если со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права, прошло не более трех лет.

До направления финансовому уполномоченному обращения потребитель должен будет направить в финансовую организацию заявление в письменной или электронной форме, которая обязана рассмотреть его и дать мотивированный ответ. В случае несогласия с полученным ответом потребитель сможет обратиться к финансовому омбудсмену, решение которого подлежит исполнению организацией.

В случае неисполнения финансовой организацией вступившего в силу решения омбудсмена либо условий соглашения потребитель получит у него удостоверение, позволяющие судебному приставу-исполнителю исполнить их в принудительном порядке. Потребителю, не согласному с решением финансового омбудсмена, отводится 30 дней, чтобы обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации.

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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений. При этом предусматривается поэтапное вступление в силу его положений для различных финансовых организаций. "С 2019 года в обязательном порядке с финансовым омбудсменом должны будут работать страховые организации. Здесь речь идет о так называемых "моторных" видах страхования – ОСАГО и каско, в первую очередь", — сказал Гетта.

С 2020 года действие закона будет распространяться на микрофинансовые организации, с 2021 года — на кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды.

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