Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и связанные с ним изменения в законодательство.
"Принятие закона поможет гражданам решать в досудебном порядке те проблемы, которые у них возникают, когда они обращаются, в силу необходимости, за кредитами или попадают в спорную ситуацию, связанную, в том числе со страхованием", — заявил журналистам зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта. При этом он отметил, что принятию закона "препятствовали очень серьезные силы финансового рынка".
"Четыре года прошло с момента принятия его в первом чтении. Нужно было убедить, в том числе участников финансового рынка, в том, что этот закон поможет не только гражданам в решении их проблем, но и снизит издержки в спорах, разгрузит суды от мелких дел и избавит рынок от профессиональных псевдозащитников, которые за последнее время создали масштабный и прибыльный бизнес", — пояснил депутат.
Обеспечение деятельности финансового уполномоченного будет осуществлять учрежденная ЦБ в форме автономной некоммерческой организацией служба. Для финансирования деятельности финансового омбудсмена предусматривается специальный фонд, формируемый за счет взносов Банка России и взносов финорганизаций.
В фонд также будут поступать доходы службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного от размещения и инвестирования средств на финрынке, плата за рассмотрение обращений третьих лиц, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации, другие не запрещенные законодательством РФ поступления.
Рассмотрение обращений
До направления финансовому уполномоченному обращения потребитель должен будет направить в финансовую организацию заявление в письменной или электронной форме, которая обязана рассмотреть его и дать мотивированный ответ. В случае несогласия с полученным ответом потребитель сможет обратиться к финансовому омбудсмену, решение которого подлежит исполнению организацией.
В случае неисполнения финансовой организацией вступившего в силу решения омбудсмена либо условий соглашения потребитель получит у него удостоверение, позволяющие судебному приставу-исполнителю исполнить их в принудительном порядке. Потребителю, не согласному с решением финансового омбудсмена, отводится 30 дней, чтобы обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации.
С 2020 года действие закона будет распространяться на микрофинансовые организации, с 2021 года — на кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды.