Бизнесмены Фридман и Авен не являются эмиссарами Путина, заявил Песков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен не являются "путинскими эмиссарами", сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они ни коем образом не являются путинскими эмиссарами. В данном случае они представляют одну из крупнейших бизнес-структур в Российской Федерации, и только эту структуру. Конечно же, они не могут представлять президента РФ", — сказал Песков.

В понедельник совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен выступали на закрытом ужине в Atlantic Council. Некоторые эксперты назвали их "путинскими эмиссарами", которые приехали "договариваться по поводу спасения замороженных активов".