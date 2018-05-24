ГД приняла закон о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве голосовать на выборах в нижнюю палату парламента на любом участке вне зависимости от места жительства.
Кроме этого, предусмотрена возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.
Закон также наделяет Общественную палату РФ и общественные палаты российских регионов правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
Во втором чтении была принята поправка, согласно которой субъекты общественного контроля наделяются правом наблюдения и проведения голосования вне избирательных участков и тогда, когда голосование проводится досрочно.