ГД приняла закон о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве голосовать на выборах в нижнюю палату парламента на любом участке вне зависимости от места жительства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в законодательстве и успешно был применен, в том числе при проведении выборов президента РФ в марте этого года. В этой связи закон вносит изменения, предусматривающие возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.

Кроме этого, предусмотрена возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.

Закон также наделяет Общественную палату РФ и общественные палаты российских регионов правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Во втором чтении была принята поправка, согласно которой субъекты общественного контроля наделяются правом наблюдения и проведения голосования вне избирательных участков и тогда, когда голосование проводится досрочно.