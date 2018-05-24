Володин предложил представителям Госдумы в ФОМС отчитываться по работе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил представителям нижней палаты в правлении Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) отчитываться перед депутатами о своей работе.

Он напомнил, что Госдума делегирует в правление ФОМС по одному представителю от комитетов ГД по охране здоровья и бюджету и налогам.

"Давайте мы с вами выстроим работу таким образом, чтобы наши представители отчитывались о том, какую работу они ведут как члены правления, какие задачи реализуют, учитывая, что они представляют депутатов Государственной думы, и каков результат этой работы", — заявил Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

Спикер Госдумы привел в пример отчет Татьяны Голиковой, возглавлявшей Счетную палату России, которая говорила о конкретных цифрах, возвращенных в бюджет средствах, инициативах по улучшению законодательства.

"Поэтому было бы правильно, чтобы коллеги там (в ФОМС) были не для галочки, а для конкретной работы. Эта тема архиважная, и мы знаем, какие задачи поставил президент в рамках послания Федеральному собранию, поэтому было бы хорошо, чтобы мы более ответственно подходили к своей работе", — сказал Володин.