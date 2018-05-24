Совбез России обеспокоен возвращением террористов из горячих точек

АСТАНА, 24 мая — РИА Новости. Возвращение террористов из горячих точек вызывает особую озабоченность, в связи с чем странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо активно перекрывать каналы их въезда и выезда, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов ОДКБ.

"Особую озабоченность вызывает вопрос возвращения боевиков, принимавших участие в вооруженных конфликтах. В зоне ответственности ОДКБ представляется целесообразным активно проводить оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов въезда и выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", — сказал Патрушев.

По его словам, также необходимо нейтрализовать ресурсную базу международных террористических организаций на пространстве ОДКБ, а в ходе проводимых в формате ОДКБ учений на постоянной основе отрабатывать вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"Представляется целесообразным: разработать предложения по совершенствованию взаимодействия компетентных органов и подразделений финансовых разведок государств-членов ОДКБ при реализации скоординированных мероприятий по противодействию финансированию террористических и экстремистских организаций", — добавил Патрушев.

Кроме того, он предложил ОДКБ ускорить работу по созданию единого списка террористических организаций.

"Представляется целесообразным: уполномоченным государственным органам государств членов ОДКБ продолжить работу по созданию механизма обмена практическим опытом противодействия терроризму, а также по признанию материалов экстремистскими", — заключил Патрушев.