Рогозин возглавит "Роскосмос", сообщили источники

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина в четверг назначат руководителем госкорпорации "Роскосмос". Об этом РИА Новости сообщили несколько источников в ракетно-космической отрасли.

"Указ о назначении Рогозина будет подписан в ближайшие часы, днем в четверг он проведет встречу с руководителем государства", — сказал один из собеседников агентства.

Источник в "Роскосмосе" добавил, что заместители главы "Роскосмоса" Игоря Комарова уже написали заявления на увольнение и попрощались с коллективом.

Также сообщается о создании на базе госкорпорации холдинга ракетостроения, куда войдут "Алмаз-Антей" и Концерн "Тактическое ракетное вооружение". При этом уточняется, что передавать их акции "Роскосмосу" не планируется.

"Роскосмос" выступит скорее куратором этих предприятий, во всяком случае на первом этапе", — пояснил источник.

Дмитрий Рогозин был заместителем главы правительства последние семь лет. Также он председатель коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий.

Курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую и другие сектора промышленности, а также строительство космодрома "Восточный".

"Роскосмос" — госкорпорация, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает кабмин. С 2015 года им является Игорь Комаров.