В Кремле не боятся международной блокады России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Настоящая блокада таких системообразующих стран, как Россия, невозможна, ее и не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.
Как отметил Песков, когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении России, то становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.