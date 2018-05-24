Прямая линия с Путиным пройдет до 14 июня, заявил Песков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет до 14 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

"Прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится до начала чемпионата мира по футболу", — уточнил он.

Ранее Песков говорил, что Кремль своевременно проинформирует о дате проведения мероприятия.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля.

Прямая линия

Прямая линия с Владимиром Путиным — ежегодная телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы россиян. Аналогичное мероприятие проходило в бытность Путина премьером, тогда оно называлось "Разговор с Владимиром Путиным".

Вопрос можно задать по телефону и через интернет, а также в ходе прямых включений из разных точек страны.

Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда граждане успели задать 47 вопросов, эфир длился 2 часа 20 минут.

Последняя прямая линия прошла 15 июня 2017 года и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил на 73 вопроса.

Самой продолжительной прямой линией стала одиннадцатая в 2013 году — Путин общался со зрителями 4 часа 47 минут.

В этом году передача выйдет в эфир шестнадцатый раз.