МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия стремится развивать отношения со всеми странами, поэтому для введения запрета чиновникам посещать "санкционные страны" нет необходимости, тем более что сегодня большинство государственных деятелей и так предпочитают проводить свой отпуск в РФ, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее стало известно, что бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять. Об этом говорится в инициативе, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

По мнению представителей российского бизнеса, в недружественных России странах представители государственной власти РФ могут попасть под давление, интерес к ним могут проявить и зарубежные спецслужбы. При этом предприниматели предлагают все необходимые нормы прописать в законодательстве.

"Президент России неоднократно говорил о том, что наша страна готова поддерживать и развивать деловые отношения со всеми субъектами международного пространства. Поэтому со своей стороны не вижу оснований для усугубления ситуации и введения каких-либо дополнительных запретительных мер. Также не надо забывать о том, что многие наши государственные деятели бывают за рубежом в силу своей профессиональной деятельности, они представляют нашу страну и формируют ее образ и имидж", — заявила РИА Новости Сутормина.

Член ОП РФ отметила, что россияне "не поддерживают и не одобряют ту санкционирую игру, которую ведут наши западные партнеры", но при этом руководство нашей страны, в частности, законодательное органы, "уже подготовили адекватный пакет контрмер".

"Надо сказать, что политика, которую демонстрируют и наш лидер, и государственный институт, доказывает, что желание проводить время в своей стране должно воспитываться не за счет каких-то ограничений, а наоборот, с помощью усиления информационной работы в туристической отрасли, улучшения инфраструктуры, развития сервиса и расширения спектра услуг", — считает Сутормина.

При этом, по ее словам, сегодня большинство государственных деятелей "и так предпочитают проводить свой отпуск на территории России", причем этот выбор они "делают сознательно и из патриотических соображений".

Сутормина отметила, что с 2014 года внутренний турпоток увеличился, по разным оценкам, от 30% до 40%, что "свидетельствует об эффективности работы госорганов".