Партия пенсионеров планирует выдвинуть на выборы мэра Москвы Широкова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует выдвинуть на выборы мэра Москвы заместителя председателя центрального совета партии, главу комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрея Широкова, об этом он сообщил РИА Новости.

"Пока выдвижения нету, для этого должно пройти собрание московского регионального отделения, сегодня есть намерение партии пенсионеров (выдвинуть Широкова на выборы мэра Москвы — ред.). Оно принято и обсуждено руководством партии вместе с президиумом партии. Мы будем в начале июня проводить соответствующие мероприятия, которые уже будут иметь юридическую сторону обрамления этого поступка", — сказал Широков РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что партия вела длительные дискуссии относительно кандидата на предстоящей кампании по выборам мэра Москвы. "Были выставлены определенные критерии… выбор пал на меня… партия рекомендовала и уже открыто заявляет, что будет выдвигать на пост мэра города Москвы", — пояснил Широков.

Он добавил, что проведение собрание местного отделения партии пройдет в зависимости от официального назначения выборной кампании. "Московские власти примут решение о назначении выборов мэра на 9 сентября где-то до 10 июня — это по закону, и мы сегодня рассматриваем дату проведения собрания и проведения президиума партии где-то с 8 по 15 июня, вот в эти даты", — рассказал Широков.

По его словам, партия также рассматривает возможность выставить своего кандидата на выборах губернатора Московской области.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью газете "Ведомости", что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы в 2018 году.