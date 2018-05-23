Губернатор Владимирской области примет участие в праймериз "Единой России"

БРЯНСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова по решению политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинута в числе кандидатов для предварительного голосования по выборам главы региона, сообщает отделение партии.

"Светлана Орлова выдвинута кандидатом предварительного голосования на выборах губернатора Владимирской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание политсовета состоялось 22 мая. На нем был определен список кандидатов для предварительного голосования для выдвижения на выборах главы региона. В него, кроме Орловой, вошли: генеральный директор АО "Корпорация развития Владимирской области", депутат законодательного собрания Сергей Бородин, депутат законодательного собрания Владимирской области, председатель правления Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" Светлана Мангушева.

Предварительное партийное голосование по "массовой модели" "Единая Россия" проведет 3 июня.

Орлова возглавляет Владимирскую область с 2013 года. Выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования 9 сентября.