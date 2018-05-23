Ушаков назвал темы переговоров Путина и президента ЦАР

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече затронут урегулирование кризиса в ЦАР и обсудят наращивание двусторонних связей в торгово-экономической сфере, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Накануне (Петербургского международного экономического) форума состоится встреча с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Лидеры рассмотрят вопросы наращивания двусторонних связей в торгово-экономической сфере. Планируется также затронуть тематику урегулирования кризиса в Центральноафриканской Республике", — сказал Ушаков.

"Сотрудничество не носит активного характера, но президент (ЦАР) сам проявил инициативу приехать на форум, и вот сегодня у него будет первый контакт с нашим президентом. Они пройдутся по основным пунктам повестки дня, которая носит, как я уже сказал, малоактивный характер", — добавил он.