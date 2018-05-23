Россияне назвали самого известного вице-премьера в новом правительстве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко лидирует в рейтинге известности вице-премьеров нового правительства — о нем слышали 73% россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Наиболее известными среди объявленных заместителей председателя правительства РФ являются Виталий Мутко (как показал опрос, о нем слышали 73% россиян), Татьяна Голикова (67%), первый вице-премьер Антон Силуанов (56%), Дмитрий Козак (56%). Последние строчки рейтинга занимают никогда ранее не входившие в число вице-премьеров Максим Акимов (22%), Юрий Борисов (22%), Константин Чуйченко (14%)", — говорится в материалах опроса.

Согласно данным опроса, отношение к большинству вице-премьеров нового правительства у россиян скорее положительное, чем отрицательное. Баланс негативных оценок Мутко составляет 29%, положительных — 17%. Выше всего доля положительных ответов по вопросу об отношении россиян к Татьяне Голиковой, ниже других – об отношении к Константину Чуйченко (3%).

"Десятка вице-премьеров нового правительства получила, скорее, положительные оценки россиян: большинство из них — люди, известные по своей работе в федеральных органах власти, только трех из них знают мало (что связано скорее с "непубличным" профилем их деятельности — аппаратным в случае Чуйченко и Акимова и силовым в случае Борисова). Баланс отрицательных и положительных оценок — явно в пользу вице-премьеров, "в минус" ушел только Виталий Мутко (явно в связи с последними неудачами российского спорта на мировой арене), остальные же имеют значительный кредит доверия. Насколько долго он сохранится и как будет использован — зависит теперь от программы действий нового кабинета, которую все мы с нетерпением ждем", — прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12-13 мая среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.