Россияне назвали самого известного вице-премьера в новом правительстве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко лидирует в рейтинге известности вице-премьеров нового правительства — о нем слышали 73% россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Наиболее известными среди объявленных заместителей председателя правительства РФ являются Виталий Мутко (как показал опрос, о нем слышали 73% россиян), Татьяна Голикова (67%), первый вице-премьер Антон Силуанов (56%), Дмитрий Козак (56%). Последние строчки рейтинга занимают никогда ранее не входившие в число вице-премьеров Максим Акимов (22%), Юрий Борисов (22%), Константин Чуйченко (14%)", — говорится в материалах опроса.
Согласно данным опроса, отношение к большинству вице-премьеров нового правительства у россиян скорее положительное, чем отрицательное. Баланс негативных оценок Мутко составляет 29%, положительных — 17%. Выше всего доля положительных ответов по вопросу об отношении россиян к Татьяне Голиковой, ниже других – об отношении к Константину Чуйченко (3%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12-13 мая среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.