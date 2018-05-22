Россия и Куба подписали соглашение об упрощении визового режима

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас на церемонии подписания совместных документов во время встречи в Москве. 22 мая 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас на церемонии подписания совместных документов во время встречи в Москве. 22 мая 2018

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель председателя совмина, министр экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас подписали соглашение об увеличении срока действия безвизового режима для граждан двух стран до 90 дней.

Договор заключили перед началом двусторонней встречи, главы ведомств также одобрили соглашение о культурном сотрудничестве. Церемония прошла в российском МИД.

На переговорах с Кабрисасом Лавров назвал 2018 год "весьма и весьма знаменательным" для отношений между странами, поскольку на Кубе сменилось политическое руководство, а Владимира Путина переизбрали на очередной президентский срок.

"Наверно, нам сегодня можно будет поговорить о том, как обеспечивать преемственность наших дружественных, стратегических, партнерских связей", — заявил Лавров в начале встречи.

Он отметил, что Латинская и Центральная Америка переживают непростые времена. "Очень важно отстаивать принципы международного права в отношении происходящих там событий", — подчеркнул министр.

Кабрисас в свою очередь обратил внимание на позитивную динамику в торговых отношениях двух стран. Так, по его словам, за два года товарооборот увеличился в два раза и достиг 400 миллионов долларов.

"Они (статистические данные. — Прим. ред.) еще не до конца отражают настоящий потенциал возможностей сотрудничества между нашими странами, если учитывать те проекты, которые находятся на обсуждении", — считает министр.

Он также сказал, что прибыл в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и уже пообщался с представителями компаний, которые ведут бизнес с Кубой. Кроме того, Кабрисас анонсировал встречу с руководством Минэнерго.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. Агентство транслирует новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.