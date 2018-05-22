Госдума назначила Кудрина на должность главы Счетной Палаты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты. Его кандидатуру поддержали 264 депутата из 350 проголосовавших, против выступили ЛДПР и КПРФ.

Глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила профессионализм Кудрина. При этом она заявила, что бывшая глава ведомства Татьяна Голикова и ее команда добились хороших результатов и "оставили очень серьезный системный задел" новому председателю Счетной палаты.

Кудрин, в свою очередь, поблагодарил Голикову и ее коллег за проделанную работу.

Выступая перед депутатами, он также рассказал об основных принципах работы на новом посту. Среди них четкая увязка стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами, информирование общества о реализации поставленных национальных целей и задач, взаимодействие с Госдумой и Совфедом, повышение роли государственного аудита.

"Хочу заверить вас, что Счетная палата всегда будет источником объективной, беспристрастной информации о тех вопросах, которые интересуют наш парламент и избирателей", — заключил он.

Борьба с коррупцией

Кроме того, Кудрин затронул тему борьбы с коррупцией в сфере госзакупок. По его словам, к решению этого вопроса надо приложить особые усилия, чтобы не только поймать преступника, но и "усовершенствовать механизм".

О намерении бороться с коррупцией Кудрин говорил еще на прошлой неделе во время обсуждения своей кандидатуры в Госдуме. Политик пообещал быть "достаточно строгим" к высокопоставленным чиновникам, если у Счетной палаты возникнут претензии к ним.

Накануне Кудрин также напомнил, как в 1990-е годы из-за его проверок массово увольняли генералов МВД.

"Когда приехал из Санкт-Петербурга, стал начальником контрольного управления президента, это был 1996 год. И тогда не очень было принято, и даже неприкасаемые были у нас в стране по проверкам. Тогда мне впервые открыли возможность проверить МВД и Министерство обороны", рассказал политик.

Кудрин отметил, что раньше подобная информация была засекречена, но сейчас этот вопрос можно свободно обсуждать. Экс-руководитель Минфина также сообщил, что занимавший тогда пост главы МВД Анатолий Куликов отнесся к действиям контрольного управления президента "очень объективно и серьезно".

"Я могу сказать, что по результатам проверки Министерства внутренних дел 40 генералов были смещены со своих должностей или понижены в должности", — заявил он.

Логичное назначение

Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев заявил, что назначение Кудрина на пост главы Счетной палаты вполне логично.

По его словам, Кудрин прекрасно представляет движение финансовых потоков, структуру бюджета, его расходование, вопросы эффективности. За правильностью выполнения именно этих статей отвечает Счетная палата.

"Это Кудрин может выполнить, может быть, лучше, чем кто-либо, потому что прекрасно представляет себе все эти механизмы", — заявил аналитик в эфире радио Sputnik.

Председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатур, из которых президент выбирает одну и "возвращает" на утверждение в нижнюю палату. Если президента никто не устраивает, он может выдвинуть другого претендента.