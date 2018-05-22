Племянник Кадырова назначен и.о. главы Курчалоевского района Чечни

Центральная мечеть им. Ахмата Кадырова Сердце Чечни в Грозном. Архивное фото

Центральная мечеть им. Ахмата Кадырова Сердце Чечни в Грозном. Архивное фото

ГРОЗНЫЙ, 22 мая – РИА Новости. Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность и.о. главы Курчалойского района республики, куда входит и родовое село Кадыровых — Центарой, сообщила во вторник пресс-служба парламента Чечни.

Нового руководителя коллективу районной администрации представил спикер парламента Магомед Даудов.

"На эту должность назначен Хамзат Кадыров, который работал первым заместителем главы этого района", — отметили в пресс-службе.

Даудов подчеркнул, что "Хамзат Кадыров является грамотным специалистом, способным эффективно организовать работу на доверенном участке", и выразил уверенность, что он "оправдает оказанное доверие и справится с задачами, стоящими перед ним".

Двадцатитрехлетний Хамзат Кадыров имеет духовное и светское образование: окончил "с отличием" Центароевскую школу хафизов и в 17-летнем возрасте стал хафизом, выучив Коран наизусть. Он также окончил факультет госуправления в Чеченском государственном университете, завершив учебу с "красным" дипломом, изучал иностранные языки.

Хамзат Кадыров возглавлял школу хафизов в родовом селении Центарой, которая носит имя его покойного отца — Зелимхана Кадырова, старшего брата главы Чечни Рамзана Кадырова.