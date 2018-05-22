МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.
При этом она отметила, что экс-глава ведомства Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добилась хороших результатов и "оставили очень серьезный системный задел", который позволит тому, кто сменит ее на этом посту, ставить новые и амбициозные задачи.
Кудрин в свою очередь выразил благодарность Голиковой и ее коллегам по Счетной палате за проделанную работу.
Он также отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты.Это произошло после того, как Госдума досрочно освободила от этой должности Голикову, она возглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.