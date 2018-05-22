МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.

"Алексей Леонидович — тот человек, который является профессионалом с большой буквы", — заявила на пленарном заседании глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

При этом она отметила, что экс-глава ведомства Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добилась хороших результатов и "оставили очень серьезный системный задел", который позволит тому, кто сменит ее на этом посту, ставить новые и амбициозные задачи.

Кудрин в свою очередь выразил благодарность Голиковой и ее коллегам по Счетной палате за проделанную работу.

Он также отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами.

"При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами. Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать", — сказал Кудрин.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты.Это произошло после того, как Госдума досрочно освободила от этой должности Голикову, она возглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.