Прямая линия Путина будет "обогащена" технологически, сообщили в Кремле

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным останется прежней, но будет "обогащена" с точки зрения географии, объема общения в соответствии с технологическими достижениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом году прямая линия предусматривает различные новации", — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли прямая линия в этом году пройдет без зрителей.

При этом Песков подчеркнул, что суть этого "уникального в мировой практике" мероприятия останется той же.

"Но она будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении. Детально обо всем мы вам своевременно расскажем", — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента в понедельник сказал, что Кремль своевременно сделает сообщение о дате проведения прямой линии с Владимиром Путиным.