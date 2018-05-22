Медведев отметил стеснительность членов правительства

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на первом заседании нового состава правительства отметил стеснительность членов кабмина.

После доклада первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год, глава кабмина поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания, но ему никто не ответил.

"Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?" — вновь спросил премьер.

Однако никто из присутствующих никаких предложений по проекту изменений в бюджет на текущий год так и не предложил.

Владимир Путин утвердил состав нового правительства в пятницу. Помимо министров и вице-премьеров, которые входили в предыдущий состав кабмина, в нем появились и новые лица.

Кроме того, изменилась структура правительства: теперь в кабмине десять вице-премьеров, Минобрнауки разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, Минкомсвязь преобразовано в Министерство цифрового развития.