Володин о предложении давать имена законам: народ должен знать своих героев

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет ГД по контролю и регламенту проработать предложение фракции ЛДПР давать принятым законам имена.

В ходе пленарного заседания во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что "законам надо давать имена", поскольку "это делает более интересной законодательную деятельность".

"Нам, действительно, необходимо подумать над предложением Владимира Вольфовича (Жириновского) и фракции ЛДПР, учитывая, что есть законодательные инициативы действительно авторские, и много работают депутаты, они резонансные, если мы с вами найдем решение этих вопросов, они для нас новые, но интересные, правильные. Народ должен знать своих героев. Если, тем более, это по согласию самого автора", — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Спикер Госдумы подчеркнул, что такое решение сделает работу парламентариев более открытой, а также сделает ответственность за принятые решения персональной.

"Просьба комитету по контролю и регламенту изучить вопрос и подумать над тем, как нам можно было бы это прописать в процедуре рассмотрения и принятия (законопроектов)", — заявил Володин.