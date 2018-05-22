Мэр Екатеринбурга подал в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман во время заседания городской думы заявил о том, что уходит в отставку со своего поста.

Во вторник Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга.

"Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку", — написал Ройзман в своем Twitter.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон. Шестнадцатого апреля он вступил в силу.