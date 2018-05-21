Кудрин рассказал о своей роли в смещении 40 генералов в 90-х годах

Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи с представителями фракций в Государственной Думе РФ. 21 мая 2018

Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи с представителями фракций в Государственной Думе РФ. 21 мая 2018

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Кандидат на пост председателя Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам, как в 90-е годы из-за его проверок массово увольняли генералов МВД.

"Когда приехал из Санкт-Петербурга, стал начальником контрольного управления президента, это был 1996 год. И тогда не очень было принято, и даже неприкасаемые были у нас в стране по проверкам. Тогда мне впервые открыли возможность проверить МВД и Министерство обороны", — сказал он на заседании комитета ГД по регламенту и контролю.

Кудрин отметил, что раньше подобная информация была засекречена, но сейчас этот вопрос можно свободно обсуждать. Экс-руководитель Минфина также сообщил, что занимавший тогда пост главы МВД Анатолий Куликов отнёсся к действиям контрольного управления президента "очень объективно и серьёзно".

"Я могу сказать, что по результатам проверки Министерства внутренних дел 40 генералов были смещены со своих должностей или понижены в должности", — заявил он.

Кроме того, Кудрин рассказал, что одной из самых распространённых проблем в то время было допущение дебиторских задолженностей на фоне недофинансирования и неисполнения бюджета. "Проплаченные ресурсы и неполученный результат", — пояснил кандидат на пост главы Счетной палаты, отметив, что по итогам его деятельности удалось вернуть 85% долгов.

В понедельник президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Алексея Кудрина на должность председателя Счётной палаты. В тот же день экс-глава Минфина принял участие в заседании комитета ГД по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае получения одобрения от парламента.