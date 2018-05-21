Кудрин пообещал давать рекомендации, как избежать финансовых потерь

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с фракцией ЛДПР согласился с тем, что СП должна не только указывать ведомствам на финансовые потери, но и давать рекомендации по их предотвращению, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ 17 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета ГД в тот же день подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты. Президент РФ Владимир Путин позднее внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Кудрина. В понедельник Совет ГД решил, что нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая.

Кудрин принял участие в заседании комитета ГД по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае утверждения на этой должности, и встретился со всеми фракциями нижней палаты парламента.

"Депутаты спросили Кудрина, согласен ли он с тем, что Счетная палата должна не только указывать на финансовые потери, но и давать рекомендации, как их избегать. Он согласился и обещал так и делать", — сообщили в пресс-службе ЛДПР.