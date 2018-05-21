Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николасу Мадуро Моросу по случаю его переизбрания на пост главы Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает Кремль.

"В поздравлении Владимир Путин выразил уверенность, что деятельность Николаса Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства, существующих между странами", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава РФ "подтвердил готовность к продолжению совместной работы России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня".

"Президент России пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа", — отмечается в сообщении.