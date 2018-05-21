Журналист Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Журналист Антон Красовский намерен принять участие в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца, он считает, что его кандидатура станет альтернативой для тех, кто не хочет отдавать свой голос ни действующему градоначальнику Сергею Собянину, ни представителям оппозиции.

"Я принял такое решение, потому что я понял, что нет ни одного кандидата, кроме Сергея Собянина, за которого я сам мог бы гипотетически проголосовать… Я хочу выступить альтернативой для тех, кто принципиально не поддержит власть, потому что она власть, и точно совершенно не поддержит эту, так называемую, оппозицию, потому что она не отвечает их представлениям о добре и зле, и они эту оппозицию считают еще худшим выбором, чем эта власть", — сказал Красовский РИА Новости.

Он также сообщил, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. "Я не состою ни в каких партиях, не участвую ни в каких предвыборных объединениях, и я считаю, что все предвыборные танцы с какими-то партиями, о которых ты узнал вчера, это просто неправильно. Буду выдвигаться самовыдвиженцем", — сказал Красовский.

Собеседник агентства отметил, что "будет пытаться пройти" муниципальный фильтр. "Если мне удастся его пройти с помощью партии "Единая Россия", потому что никакой другой помощи быть не может, я не стану этого скрывать", — добавил журналист, отметив, что "никаких разговоров на эту тему" у него с партией не было.

По словам Красовского, он пока ни с кем не вел переговоры по вопросу финансирования своей кампании и готов потратить личные средства на производство агитационных материалов. "Пока я ни с кем не говорил. У меня есть собственные деньги, очень небольшие, но если они понадобятся на печать какой-нибудь агитационной продукции или на производство сайта, я их потрачу", — сказал он.

Главная проблема российской столицы сегодня, по его словам, — "не то, сколько стоит парковка, не то, на каких улицах кладут плитку, и даже не программа реновации, а то, что огромное количество разнообразных людей перестали или так и не сумели почувствовать себя в Москве как дома".

"Москва должна стать домом для москвичей. Слоган "Я люблю Москву" должен в первую очередь стать слоганом "Москва любит тебя", потому что город создан для людей, и вот это — главная задача руководителя этого города", — сказал Красовский в ответ на вопрос, есть ли у него какая-либо предвыборная программа.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.