Песков прокомментировал публикацию Bild о букете Путина для Меркель

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дарить женщинам цветы в России — признак хорошего тона. Таким образом он прокомментировал публикацию в немецком таблоиде Bild о том, что этим жестом Владимир Путин оскорбил Ангелу Меркель.

Пресс-секретарь отметил, что российский лидер ориентировался на традиции.

"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям", — сказал Песков.

Запад ищет повод

Политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что на Западе ищут любой повод, чтобы высказаться негативно о России.

По его словам, особенно после инцидента со Скрипалями в Лондоне, западные СМИ очень тяжело и негативно относятся к России. И сам факт, что Меркель посетила резиденцию Путина на Черном море, наносит сильный удар по антироссийской кампании, заявил он.

"Придраться ведь особо не к чему, информационных поводов — хоть в чем-то снова обвинить Россию — нет. Поэтому повод просто "высасывается из пальца", демонстрируются какие-то особые познания в искусстве преподнесения подарков, цветов и так далее — символизм в духе XVIII века", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

"Повышенная степень злобности"

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол России в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов отметил, в свою очередь, что странно видеть в подаренном букете нечто большее, чем элемент общепринятого этикета.

"Это настолько заурядная вещь, что даже не обсуждается. Поэтому возникает иллюзия, что этим пользуются достаточно редко. Нет, этим пользуются достаточно часто", — заявил он.

По словам дипломата, публикация Bild — свидетельство "некомпетентности" журналистов и "повышенной степени злобности". Как заявил Бакланов, двадцать лет назад такую статью не пропустил бы ни один редактор.

С мнением политолога также согласилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заявила, что статья Bild говорит об утрате эстетики и красоты человеческих отношений.

По ее словам, таким образом можно счесть оскорблением обращение "госпожа" или "фрау".

Депутат назвала прекрасной традицией вручение женщине цветов, даже если это государственный деятель.

О чем говорится в статье

Речь идет о букете, который Путин подарил в пятницу во время визита немецкого канцлера в Сочи. Автор статьи пишет, что ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. Он убежден, что букет был нужен, чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина. По неизвестным причинам журналист счел это оскорбительным.

Кроме того, по версии издания, встреча двух лидеров в сочинской резиденции Бочаров Ручей в действительности была не переговорами, а "дипломатической дуэлью", в рамках которой стороны "обмениваются ударами".