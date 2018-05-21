Все задачи нового майского указа должны быть выполнены, заявил Медведев

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Все, что заложено в новом майском указе президента РФ Владимира Путина, должно быть выполнено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Правительство должно будет заниматься основной работой по выполнению этого майского указа… Мы должны использовать все возможности, чтобы то, что заложено в указе, а это действительно стратегические приоритеты нашей страны, было исполнено",- сказал Медведев на совместном заседании высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что задачи должны быть исполнены так, как поручил президент.

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" глава государства Владимир Путин подписал 7 мая.