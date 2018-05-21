Медведев призвал членов "Единой России" исправлять ошибки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал членов партии "Единая Россия" работать над допущенными ранее ошибками, отметив, что не ошибается тот, кто ничего не делает.

В понедельник "Единая Россия" проводит большую партийную конференцию "Направление 2026".

"Нужно более внимательно отрабатывать обращения граждан… Надо внимательно анализировать самые разные полезные предложения. Надо ошибки исправлять. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И мы ошибаемся. Над этими ошибками просто нужно работать, решать то есть задачи, которые стоят перед нашей страной", — заявил Медведев, завершая пленарное заседание конференции "Направление 2026".