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Политика

ЕР приняла резолюцию по итогам партконференции "Направление 2026"

16:5121.05.2018
(обновлено: 17:00 21.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на партийной конференции Единой России Направление 2026Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на партийной конференции Единой России Направление 2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Единая Россия" приняла итоговую резолюцию по итогам партконференции "Направление 2026", в которой содержатся предложения и инициативы по развитию цифровой экономики, защите предпринимательства, реформированию бюджетной политики и реформированию самой партии.

Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов выступает на всероссийской конференции Направление 2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Бюджетная политика и национальные проекты

В числе прочего, в резолюции говорится о необходимости завершения к 2018-2019 годах работы по законодательному регулированию таможенной деятельности, обеспечении разработки и принятия новой редакции Бюджетного и Налогового кодексов.

"Будет обеспечено проведение сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей снижение зависимости бюджета от колебаний цен на сырьевые ресурсы на мировом рынке и безусловное выполнение всех принятых обязательств социального характера", — говорится в тексте.

Для достижения национальных целей развития России, следует из резолюции, в соответствии с майским указом президента "должно быть проведено переформатирование государственных программ и приоритетных проектов".

Ленточка и партийный значок Единой России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"При формировании бюджетов будет предусмотрено ресурсное обеспечение реализации национальных проектов (программ), включая выделение в приоритетном порядке дополнительных доходов бюджета на эти цели", — следует из резолюции.

Со своей стороны единороссы намерены вести партийный и общественный контроль над эффективностью бюджетных расходов всех уровней бюджетной системы.

Цифровая экономика и предпринимательство

Что касается предпринимательства, то ЕР намерена инициировать изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, "которые позволят защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, приводящего к потере бизнеса".

В частности, они считают необходимым изменить порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в законную силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

"Новый порядок будет основываться на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом. "Выравнивание" наказания будет способствовать соблюдению принципа справедливости", — говорится в документе.

Партия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕР предложила обязать депутатов вести прием граждан только лично
В плане развития цифровой экономики ЕР ставит задачи ее законодательного оформления.  Так, в 2018–2020 годах, отмечают в партии, должны быть разработаны и приняты проекты для формирования "единой цифровой среды доверия" и сферы электронного гражданского оборота, создания правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, а также внедрения и использования финансовых инноваций.

Обновлении партии, внутрипартийный контроль и работа с кадрами

В рамках кадровой политики ЕР сделает запущенный в этом году пилотный проект "ПолитСтартап" постоянно действующим, а также введет институт наставничества и онлайн-обучения. Все это, в частности, отмечают в партии, должно будет привлекать молодые кадры в ряды единороссов.

Также в ЕР намерены создать систему информирования своих членов и сторонников "о позициях и трактовках по актуальной политической повестке" и проводить анализ мнений членов партии и ее сторонников, в том числе через внутрипартийные опросы. Ко всему прочему, будет создан институт сторонников ресурсного центра поддержки общественных инициатив и лидеров.

Из резолюции следует, что ЕР введет внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, ее представляющих, а также усилит "включенность депутатов в систему взаимодействия с первичными и местными отделениями партии".

Ребенок с фигуркой семьи в руках. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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Что касается взаимодействия с гражданами, то в "Единой России" предлагают исключить практику, при которой прием граждан проводит не лично депутат, а его помощник; не снимать с контроля обращения граждан, по которым даны промежуточные ответы, а также обеспечивать обязательное уведомление о стадиях прохождения обращений гражданин в региональных приемных.

"Ввести практику приемов и консультаций граждан в режиме вебинаров и видеоконференций, что особенно актуально для удаленных и труднодоступных территорий", — следует из документа.

Кроме того, единороссы введут институт внутреннего партийного контроля "для обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан о неприемлемом поведении или недобросовестной работе членов партии".

Современные технологии

В направлении развития партийных электронных площадок ЕР разработает и внедрит партийную систему онлайн-мониторинга, оценки и прогнозирования социального самочувствия и общественно-политической ситуации в регионах страны на основе технологии анализа "больших данных".

Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Также партия создаст в интернете защищенную платформу "Единая Россия", которая будет системой учета членов и сторонников партии ("электронный партийный билет"), площадкой для организации внутрипартийных мероприятий, системой коммуникации, а также средством политической, общественной и электоральной мобилизации, социологических исследований, дискуссий, информирования и выполнения иных задач.

"На базе данной платформы планируется формирование личных кабинетов депутатов, представляющих партию в законодательных (представительных) органах, через которые могла бы осуществляться связь с избирателями", — уточняется в резолюции.

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