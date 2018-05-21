ЕР приняла резолюцию по итогам партконференции "Направление 2026"

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Единая Россия" приняла итоговую резолюцию по итогам партконференции "Направление 2026", в которой содержатся предложения и инициативы по развитию цифровой экономики, защите предпринимательства, реформированию бюджетной политики и реформированию самой партии.
Бюджетная политика и национальные проекты
В числе прочего, в резолюции говорится о необходимости завершения к 2018-2019 годах работы по законодательному регулированию таможенной деятельности, обеспечении разработки и принятия новой редакции Бюджетного и Налогового кодексов.
"Будет обеспечено проведение сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей снижение зависимости бюджета от колебаний цен на сырьевые ресурсы на мировом рынке и безусловное выполнение всех принятых обязательств социального характера", — говорится в тексте.
Для достижения национальных целей развития России, следует из резолюции, в соответствии с майским указом президента "должно быть проведено переформатирование государственных программ и приоритетных проектов".
Со своей стороны единороссы намерены вести партийный и общественный контроль над эффективностью бюджетных расходов всех уровней бюджетной системы.
Цифровая экономика и предпринимательство
Что касается предпринимательства, то ЕР намерена инициировать изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, "которые позволят защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, приводящего к потере бизнеса".
В частности, они считают необходимым изменить порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в законную силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.
"Новый порядок будет основываться на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом. "Выравнивание" наказания будет способствовать соблюдению принципа справедливости", — говорится в документе.
Обновлении партии, внутрипартийный контроль и работа с кадрами
В рамках кадровой политики ЕР сделает запущенный в этом году пилотный проект "ПолитСтартап" постоянно действующим, а также введет институт наставничества и онлайн-обучения. Все это, в частности, отмечают в партии, должно будет привлекать молодые кадры в ряды единороссов.
Также в ЕР намерены создать систему информирования своих членов и сторонников "о позициях и трактовках по актуальной политической повестке" и проводить анализ мнений членов партии и ее сторонников, в том числе через внутрипартийные опросы. Ко всему прочему, будет создан институт сторонников ресурсного центра поддержки общественных инициатив и лидеров.
Из резолюции следует, что ЕР введет внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, ее представляющих, а также усилит "включенность депутатов в систему взаимодействия с первичными и местными отделениями партии".
"Ввести практику приемов и консультаций граждан в режиме вебинаров и видеоконференций, что особенно актуально для удаленных и труднодоступных территорий", — следует из документа.
Кроме того, единороссы введут институт внутреннего партийного контроля "для обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан о неприемлемом поведении или недобросовестной работе членов партии".
Современные технологии
В направлении развития партийных электронных площадок ЕР разработает и внедрит партийную систему онлайн-мониторинга, оценки и прогнозирования социального самочувствия и общественно-политической ситуации в регионах страны на основе технологии анализа "больших данных".
"На базе данной платформы планируется формирование личных кабинетов депутатов, представляющих партию в законодательных (представительных) органах, через которые могла бы осуществляться связь с избирателями", — уточняется в резолюции.