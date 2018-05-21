ЕР определила основополагающие принципы своей идеологии

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Единая Россия" по итогам партконференции "Направление 2026" приняла итоговую резолюцию, в которой содержатся основные идеологические принципы партии.

"Есть предложение принять проект резолюции и поручить центральному исполнительному комитету, но не в двухнедельный, а в месячный срок доработать с учетом поступивших предложений… Принимается", — озвучил результаты голосования председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Так, в качестве трех основополагающих принципов ЕР определила для себя благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие.

"Единство и суверенитет… Социальное, историческое, политическое, правовое, культурное единство страны — важнейшая задача. Мы будем нетерпимы к любым проявлениям, разрушающим Россию: ксенофобии, социальной несправедливости, псевдорелигиозным и тоталитарным сектам, к искажению истории, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь нашего государства", — говорится в документе.

Лидерство России в ключевых сферах экономики и технологиях в XXI веке — "это жизненная необходимость, условие сохранения страны и народов России, суверенитета и конкурентоспособности", отметили в партии.

"Лидерство в образовании и науке, в технологиях завтрашнего дня и в уровне жизни наших граждан, в социальной сфере и в создании передовой инфраструктуры, в обороноспособности и культурном развитии — главный вызов, стоящий перед страной", — говорится в резолюции.

В итоговых положениях принятого документа единороссы, в частности, отмечают, что "Единая Россия" должна быть "авангардом изменений, местом объединения инициативных людей, делающих жизнь страны и граждан лучше, организацией единомышленников", а также "бескомпромиссным контролером выполнения поручений президента и наказов граждан", "партией "путинского большинства" — представителем интересов граждан страны, поддерживающих политическую линию Владимира Путина.