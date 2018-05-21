Карасин обсудил с послом Армении развитие взаимодействия Москвы и Еревана

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Cтатс-секретарь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил с послом Армении в России Варданом Тоганяном развитие двустороннего союзнического взаимодействия, сообщили в понедельник в российском МИД.

"Были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-армянского союзнического взаимодействия в свете итогов встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "на полях" заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи 14 мая", — заявили в МИД России.