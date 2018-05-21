Лавров назвал главные темы переговоров Путина и Моди

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди особый акцент на переговорах в понедельник в Сочи сделали на экономической составляющей, сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

"Обсудили весь спектр нашего особо привилегированного стратегического партнерства (именно так называются отношения между Россией и Индией), особое внимание уделили экономике, отметили устойчивый рост товарооборота", — сказал министр.

Он привел данные, согласно которым объем взаимной торговли вырос за прошлый год почти на 20%, а за первые месяцы этого года увеличение составило около 40%.

Лавров добавил, что лидеры двух стран подробно обсудили, какие необходимо предпринять шаги для обеспечения солидной экономической составляющей саммита, который предстоит в Индии в начале октября этого года.

"В этой связи отметили успешную работу совместной группы по приоритетным проектам и деятельность соответствующих структур наших правительств по разработке нового механизма, имею в виду стратегию действий по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству", — рассказал глава МИД.

Лавров также добавил, что подробный разговор шел об энергетике. В частности было отмечено, что за прошлый год поставки нефти в Индию возросли в 10 раз. "Есть серьезные планы дальнейшего сотрудничества по линии наших нефтяных корпораций, прежде всего имею в виду "Роснефть", которая серьезно вошла на индийский рынок", — сообщил министр иностранных дел.

Что касается газа, то он напомнил, что "Газпром" обновил свое соглашение с индийскими партнерами по поставкам сжиженного природного газа, кроме того есть "интересные планы" у "Газпромнефти". По словам Лаврова, в эпицентре внимания лидеров РФ и Индии были также высокотехнологичные сферы, в том числе атомная энергетика.