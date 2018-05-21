Кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты Госдума рассмотрит 22 мая

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Госдума рассмотрит вопрос о назначении экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая, сообщил РИА Новости депутат нижней палаты Вадим Деньгин.

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ 17 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета ГД в тот же день подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счётной палаты. Президент РФ Владимир Путин позднее внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Кудрина.

"Завтра, в 12.30", — заявил РИА Новости Деньгин, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит кандидатуру экс-министра.

Председатель Счетной палаты РФ (СП) по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.

Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

Главой Счетной палаты может быть гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, имеющий высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.