В Кремле не располагают информацией по британской визе Абрамовича

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российский бизнес сталкивается с недобросовестным и недружественным отношением, однако в Кремле не располагают информацией об отказе в выдаче британской инвестиционной визы Роману Абрамовичу, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я ничего не могу сказать, потому что не располагаю информацией. Действительно, такие сообщения в СМИ были. Я только что как раз говорил о том, что наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения", — сказал Песков, отвечая на вопрос о визе Абрамовича.

Ранее, 20 мая издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали".

В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идёт о затянувшейся процедуре продления.