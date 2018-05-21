Вице-премьер Мутко представил нового главу Минкавказа Чеботарева

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко представил нового министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева сотрудникам министерства.

Чеботарев был назначен министром по делам Северного Кавказа в минувшую пятницу. Он сменил в этой должности Льва Кузнецова. До мая Чеботарев занимал пост заместителя начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Ранее был начальником департамента этого управления. В 2010 году получил благодарность президента.

"Президент и председатель правительства, назначая его министром, исходили из того, что он имеет большой опыт работы в органах власти, и в последнее время он был сосредоточен на вопросах региональной политики. Надеюсь, что со всеми задачами, которые сегодня стоят перед страной по развитию региона, он справится", — сказал Мутко, обращаясь к сотрудникам Минкавказа.

"Такие кадровые изменения не говорят, о том, что есть негативные оценки в работе министерства. Вместе с тем, эффективности придется добавлять", — добавил Мутко. Он поблагодарил Кузнецова, отметив, что ему с нуля пришлось создать министерство по делам Северного Кавказа и предпринять необходимые шаги для развития макрорегиона

Чеботарев в свою очередь сообщил, что в принятии решений по развитию СКФО он будет руководствоваться, в том числе, новым майским указом президента. Он также поблагодарил Кузнецова и других сотрудников министерства за проделанную работу.

"Но время не стоит на месте, возникают новые ситуации, новые этапы, поэтому мы с вами вместе одной командой должны решать те задачи прорывного характера, которые президент поставил перед правительством и в целом перед страной", — сказал Чеботарев.

Он предупредил коллектив, что не является "революционером" и "шашки у него нет". "Будем работать с вами спокойно. Мне нужно время, чтобы разобраться во всех делах. Постараюсь сделать это быстро и эффективно. И потом уже вместе с вами будем обсуждать какие-то возможные изменения — как в функционале, структуре, так и по решению поставленных задач", — добавил новый глава Минкавказа.