Песков объяснил, почему Путин подарил Меркель цветы

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2018

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда преподнес букет канцлеру Германии Ангеле Меркель, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель во время встречи в Сочи в минувшую пятницу. По мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием.

"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся", — сказал Песков журналистам.

Путин 19 мая провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.

И в воздухе так сильно пахнет весной. Путин, Медведев, Меркель встретились в Сочи pic.twitter.com/h82UGA631n — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 мая 2018 г.

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