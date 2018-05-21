Медведев рассказал о подготовке программ по майскому указу

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента страны есть всего несколько месяцев, времени на раскачку нет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Времени на раскачку по этому документу (майский указ) нет. На подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации нацпроектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистралей, инфраструктуры у нас всего несколько месяцев", — сказал он.