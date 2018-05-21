Кудрин пообещал быть "достаточно строгим" к чиновникам

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ и кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал в случае назначения на эту должность "достаточно строго" исполнять служебные обязательства в отношении высокопоставленных чиновников в случае претензий к ним от СП.

Президент РФ внес в понедельник в Госдуму кандидатуру Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты. Позже Кудрин принял участие в заседании комитета ГД по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае утверждения на этой должности.

"Конечно, служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний. Татьяна Алексеевна Голикова говорила, как сложно добиться реализации исполнений Счетной палаты. И ей удавалось", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, как он будет действовать на посту главы СП, если вопрос будет касаться его бывших учеников и вице-премьеров.

Он также отметил, что если будут выявлены какие-либо претензии в отношении тех или иных служащих, Счетная палата будет работать на основе фактов.