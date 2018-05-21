Медведев в ближайшую неделю определит специализацию всех вице-премьеров

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первой встрече с обновленным составом своих заместителей сообщил, что в течение недели окончательно распределит полномочия среди них.

"Окончательно, кстати, распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю. Но, собственно, вы и так знаете, чем должны заниматься, я об этом объявил, еще когда пришел в Государственную Думу", — сказал Медведев.

Ранее Медведев озвучивал такое планируемое новое распределение обязанностей между своими заместителями: Антон Силуанов будет курировать финансово-экономический блок, Татьяна Голикова — социальный блок, Ольга Голодец — культуру и спорт, Виталий Мутко — строительство, Дмитрий Козак — промышленность и энергетику, Юрий Борисов — ОПК, Алексей Гордеев — АПК, Максим Акимов — цифровую экономику, транспорт и связь, Константин Чуйченко — руководитель аппарата. Юрий Трутнев остается вице-премьером, отвечающим за развитие Дальнего Востока.