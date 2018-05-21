Путин обсудил с главой Узбекистана укрепление стратегического партнерства

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 года", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что лидеры в разговоре подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах.

Кроме того, при обмене мнениями по международным делам Шавкат Мирзиёев поделился с Путиным впечатлениями от недавнего официального визита в США.