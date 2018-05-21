У России и США много взаимных интересов в цифровой сфере, заявил Волин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. У России и США есть взаимные интересы в цифровой сфере, прежде всего в вопросах кибербезопасности, сообщил на российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс – встреча в России" замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Мы являемся сторонниками диалога и сотрудничества и в цифровой сфере, вне всякого сомнения, мы уверены, у нас с американскими партнерами есть взаимные интересы. Это, прежде всего, вопросы кибербезопасности. Нам очень важно общими усилиями пресекать криминальную активность в глобальной сети. Это борьба с торговлей наркотиками, торговлей людьми, проституцией и порнографией, терроризмом. Это защита авторских прав", — сказал Волин.

По его словам, Российская Федерация активно защищает авторские права американских компаний, пиратские сайты блокируются, идет преследование тех, кто нарушает авторские права.

"Хотя, понятное дело, наши ресурсы достаточно ограничены. И я хотел бы сказать, что, видимо, в условиях, когда те или иные американские компании будут придерживаться режима санкций, я боюсь, что у нас нет позиции на то, чтобы защищать их интересы в полной мере на территории Российской Федерации", — добавил замминистра.