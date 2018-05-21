У России и США много взаимных интересов в цифровой сфере, заявил Волин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. У России и США есть взаимные интересы в цифровой сфере, прежде всего в вопросах кибербезопасности, сообщил на российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс – встреча в России" замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
По его словам, Российская Федерация активно защищает авторские права американских компаний, пиратские сайты блокируются, идет преследование тех, кто нарушает авторские права.
"Хотя, понятное дело, наши ресурсы достаточно ограничены. И я хотел бы сказать, что, видимо, в условиях, когда те или иные американские компании будут придерживаться режима санкций, я боюсь, что у нас нет позиции на то, чтобы защищать их интересы в полной мере на территории Российской Федерации", — добавил замминистра.