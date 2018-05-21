Новый глава Минприроды считает, что возглавил серьезное ведомство

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новый министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что внимание стоит уделять развитию всех направлений министерства, в том числе и экологии, и Арктике.

"Я считаю, это вообще очень серьезное министерство, все направления очень важны", — сказал Кобылкин РИА Новости.

На вопрос будет ли министр уделять больше внимания экологии, он ответил: "Экология важна, Арктика важна, конечно, безусловно, все важно".

Президент Владимир Путин в пятницу назначил министров нового правительства, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым. В частности, на пост министра природных ресурсов и экологии назначен Дмитрий Кобылкин. Ранее эту должность занимал Сергей Донской.