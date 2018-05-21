Борисов представил нового главу МЧС Зиничева членам коллегии министерства

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов представил в понедельник нового главу МЧС Евгения Зиничева членам коллегии министерства, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 18 мая подписал указы о составе нового правительства. Главой МЧС России был назначен Евгений Зиничев, сменивший на этом посту Владимира Пучкова.

"Это очень ответственный пост. Уверен, что те задачи, которые стоят перед министерством, вы дружной командой выполните и не подведете Верховного главнокомандующего, сделаете все, чтобы чрезвычайных ситуаций в стране было как можно меньше", — отметил Борисов.

Вице-премьер также высказал слова благодарности бывшему главе МЧС России Владимиру Пучкову и пожелал ему успехов на новом посту.

В свою очередь Зиничев отметил, что цели и задачи министерства остаются прежними. "Помните о той ответственности, которую мы несем перед гражданами нашей страны", — призвал он.