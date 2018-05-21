МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В четверг Госдума досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, она возглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.
После этого спикер Вячеслав Володин направил президенту кандидатуры Кудрина, первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Председатель палаты
Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов.
Главой Счетной палаты может быть россиянин, у которого нет гражданства иностранного государства либо вида на жительство в другой стране. У него должны быть высшее образование и пятилетний опыт работы в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
Биографию Алексея Кудрина читайте в справке РИА Новости>>