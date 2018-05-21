МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Сегодня в 15:00 Совет Госдумы утвердит порядок рассмотрения вопроса о его назначении.

В четверг Госдума досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, она возглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.

После этого спикер Вячеслав Володин направил президенту кандидатуры Кудрина, первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Председатель палаты

Председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатур, из которых президент выбирает одну и "возвращает" на утверждение в нижнюю палату. Если президента никто не устраивает, он может выдвинуть другого претендента.

Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов.

Главой Счетной палаты может быть россиянин, у которого нет гражданства иностранного государства либо вида на жительство в другой стране. У него должны быть высшее образование и пятилетний опыт работы в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

Биографию Алексея Кудрина читайте в справке РИА Новости>>