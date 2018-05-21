Закондырин стал победителем офлайн-голосования "зеленых праймериз" в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин набрал наибольшее число голосов в ходе офлайн-голосования по выбору "зеленого" кандидата на пост мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Офлайн-тур "зелёных праймериз" на пост мэра столицы проходил 20 мая во всех округах Москвы на специально оборудованных точках. Одновременно проходит онлайн-голосование по процедуре "зелёных праймериз" на сайте зеленыйкандидат.москва, где свои предпочтения отдали уже свыше 30 тысяч жителей столицы. Окончательные результаты праймериз назовут 24 мая после подсчёта общего количества голосов.

"Всего по итогам голосования обработано 3265 бюллетеней. Лидерами офлайн-голосования стали глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин (1265 голосов), муниципальный депутат района Выхино-Жулебино Валерий Катков (428 голосов) и депутат совета депутатов района Черемушки Елена Селькова (240 голосов)", — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, каждый житель мог ознакомиться с краткими биографиями и программами участников, им также предлагали высказать своё мнение касательно того, какой должна быть экологическая политика в столице. В основном граждане предлагали сохранить зелёные зоны города, а также разобраться с раздельным сбором отходов.

"Большинство людей, принявших участие в голосовании, интересуются экологическими вопросами столицы и имеют собственный взгляд на их решение. "Зеленые праймериз" ещё раз доказали, что экологическая повестка сегодня востребована как никогда", — отметила глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева, посетившая одну из площадок голосования.

Закондырин также отметил хорошую явку горожан, которые целыми семьями принимали участие в предварительном голосовании. "Несмотря на пасмурную погоду, москвичи активно принимали участие в голосовании и поддержали идею выдвинуть единого "зеленого" кандидата на выборах мэра Москвы", — отметил глава "Альянса зеленых", слова которого приводит пресс-служба.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.