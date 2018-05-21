Закондырин стал победителем офлайн-голосования "зеленых праймериз" в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин набрал наибольшее число голосов в ходе офлайн-голосования по выбору "зеленого" кандидата на пост мэра Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Всего по итогам голосования обработано 3265 бюллетеней. Лидерами офлайн-голосования стали глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин (1265 голосов), муниципальный депутат района Выхино-Жулебино Валерий Катков (428 голосов) и депутат совета депутатов района Черемушки Елена Селькова (240 голосов)", — рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе, каждый житель мог ознакомиться с краткими биографиями и программами участников, им также предлагали высказать своё мнение касательно того, какой должна быть экологическая политика в столице. В основном граждане предлагали сохранить зелёные зоны города, а также разобраться с раздельным сбором отходов.
"Большинство людей, принявших участие в голосовании, интересуются экологическими вопросами столицы и имеют собственный взгляд на их решение. "Зеленые праймериз" ещё раз доказали, что экологическая повестка сегодня востребована как никогда", — отметила глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева, посетившая одну из площадок голосования.
Закондырин также отметил хорошую явку горожан, которые целыми семьями принимали участие в предварительном голосовании. "Несмотря на пасмурную погоду, москвичи активно принимали участие в голосовании и поддержали идею выдвинуть единого "зеленого" кандидата на выборах мэра Москвы", — отметил глава "Альянса зеленых", слова которого приводит пресс-служба.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.