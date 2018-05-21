Переговоры премьера Индии с Путиным в Сочи продлятся не больше трех часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая — РИА Новости. Запланированные на понедельник в Сочи переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, продлятся не более трех часов. Об этом свидетельствуют данные индийской стороны к предстоящему визиту Моди в РФ, поступившие в распоряжение РИА Новости.

Согласно этим материалам, прибытие Моди в международный аэропорт Сочи ожидается примерно в 09.40 по местному времени. Спустя несколько часов — примерно в 13.05 — у него запланированы непродолжительные переговоры с российским лидером, за которыми последует совместный обед и еще одна встреча с Путиным в двустороннем формате.

Вслед за этим индийский премьер планирует посетить культурно-этнографический центр "Моя Россия", а после него — образовательный центр "Сириус". Вылет Моди в Индию запланирован на вечер того же дня.

Как сообщил ранее индийский МИД, 21 мая лидеры Индии и России примут участие в неформальном саммите в Сочи, который даст им возможность "обменяться мнениями по вопросам международной повестки в широкой и долгосрочной перспективе с целью дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства". Ожидается, что Моди и Путин также обсудят приоритеты своего национального развития и вопросы двусторонних отношений, информировали в дипведомстве Индии.